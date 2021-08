Venezia, il neo acquisto Busio: «Momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia» (Di venerdì 6 agosto 2021) Il neo acquisto del Venezia Gianluca Busio si è detto entusiasta dell’arrivo in Serie A Gianluca Busio, neo centrocampista del Venezia in arrivo dallo Sporting Kansas City, ai microfoni del club americano ha espresso la sua gioia per il trasferimento in Serie A. «Questo è un Momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile, in particolare tutte le persone dello Sporting KC che mi hanno aiutato a diventare il giocatore e la persona che sono oggi. Lo sport avrà sempre un posto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Il neodelGianlucasi è detto entusiasta dell’arrivo in Serie A Gianluca, neo centrocampista delin arrivo dallo Sporting Kansas City, ai microfoni del club americano ha espresso la sua gioia per il trasferimento in Serie A. «Questo è undiper me e la mia. Vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile, in particolare tutte le persone dello Sporting KC che mi hanno aiutato a diventare il giocatore e la persona che sono oggi. Lo sport avrà sempre un posto ...

Advertising

MRBronson14 : RT @la_rossonera: ?? Oltre il Venezia un’altra squadra in queste ultime ore avrebbe chiesto informazioni, ci riferiamo al Torino del neo ar… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? Oltre il Venezia un’altra squadra in queste ultime ore avrebbe chiesto informazioni, ci riferiamo al Torino del neo ar… - geppetto23 : RT @la_rossonera: ?? Oltre il Venezia un’altra squadra in queste ultime ore avrebbe chiesto informazioni, ci riferiamo al Torino del neo ar… - la_rossonera : ?? Oltre il Venezia un’altra squadra in queste ultime ore avrebbe chiesto informazioni, ci riferiamo al Torino del… -