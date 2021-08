Vedremo mai gli esports alle Olimpiadi? (Di venerdì 6 agosto 2021) Nonostante gli esports abbiano una storia breve, della loro inclusione nelle discipline olimpiche se ne parla già da diverso tempo. Questo passo per molti versi epocale era stato già proposto per Tokyo 2020 (che sembrava un match ideale essendo la capitale della culla dei videogiochi, il Giappone) e quando questa possibilità è naufragata sembrava inevitabile che gli esports entrassero a far parte dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Poi, però, anche questa possibilità è sfumata, da una parte per via della decisione del comitato olimpico francese di non includere gli esports tra le quattro nuove discipline che ogni paese ospitante può ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 6 agosto 2021) Nonostante gliabbiano una storia breve, della loro inclusione nelle discipline olimpiche se ne parla già da diverso tempo. Questo passo per molti versi epocale era stato già proposto per Tokyo 2020 (che sembrava un match ideale essendo la capitale della culla dei videogiochi, il Giappone) e quando questa possibilità è naufragata sembrava inevitabile che glientrassero a far parte dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Poi, però, anche questa possibilità è sfumata, da una parte per via della decisione del comitato olimpico francese di non includere glitra le quattro nuove discipline che ogni paese ospitante può ...

