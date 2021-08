Vasco Rossi si è infortunato | l’annuncio social | “Per fortuna niente di grave”

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Voglio una vita spericolata”, recita una delle sue canzoni più famose di sempre. E sembra proprio cheprenda alla lettera le sue parole: inarrestabile, porta il suoi 69 anni (compiuti lo scorso febbraio) con una carica e un’energia davvero invidiabili, senza smettere di calcare i palcoscenici di tutta Italia. Ma questa volta dovrà fermarsi per un po’. Come ha rivelato lui stesso su Instagram, il rocker d’Italia ha avuto un piccolo incidente in bicicletta che gli ha provocato una lussazione della spalla. “Perdi”, ha tenuto a precisare per tranquillizzare i fan, ma pur ...

Valentino si ritira, ha annunciato che non correrà più. Una notizia accolta con tristezza dai numerosi fan di The Doctor. Tra questi anchee Gianni Morandi, che con l'occasione hanno voluto manifestare tutta la loro stima per il campione di Tavullia. 'Per 25 anni è stato il migliore di tutti. Milioni di appassionati in tutto ...Come stadopo l'incidente? C'è preoccupazione tra i suoi affezionati fan. Con un post su Instagram però l'aedo di Zocca ha voluto rassicurare tutti. La notizia della caduta era arrivata a mò di '...Gli amici di sempre del mondo della musica hanno celebrato il campione su Instagram con messaggi carichi di affetto e stima ...“Breaking news. Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia pero'”. Piccolo incidente per Vasco Rossi. E stato lo stesso rocker di Zocca ad annunciare ...