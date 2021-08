Vasco Rossi firma il Referendum Eutanasia Legale. Soddisfazione per il rocker che ha postato tutto sui social (Di venerdì 6 agosto 2021) Anche Vasco Rossi ha firmato per il Referendum Eutanasia Legale- Liberi fino alla fine, promosso dall’associazione Luca Coscioni. Il rocker modenese si è recato in uno dei banchetti della sua città per metterci la firma e condividere tutto sui social. Da tempo Vasco Rossi si batte a favore dell’Eutanasia Legale, nel 2014 aveva ceduto i diritti della canzone Vivere proprio all’Associazione Luca Coscioni, che ha utilizzato la canzone per le sue ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Anchehato per il- Liberi fino alla fine, promosso dall’associazione Luca Coscioni. Ilmodenese si è recato in uno dei banchetti della sua città per metterci lae condivideresui. Da temposi batte a favore dell’, nel 2014 aveva ceduto i diritti della canzone Vivere proprio all’Associazione Luca Coscioni, che ha utilizzato la canzone per le sue ...

