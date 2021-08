Vasco Rossi cade dalla bicicletta e si lussa una spalla: “Un male boia” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Breaking news. Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia pero'”. Piccolo incidente per Vasco Rossi. E stato lo stesso rocker di Zocca ad annunciare ai fan quanto successo pubblicando su Instagram una sua foto sorridente con un vistoso tutore che gli tiene la spalla destra immobilizzata: “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, ha aggiunto scherzando poi con gli hashtag “#vogliounavitaspericolata“. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) “Breaking news. Mi sonoto unndo. Per fortuna niente di grave, unpero'”. Piccolo incidente per. E stato lo stesso rocker di Zocca ad annunciare ai fan quanto successo pubblicando su Instagram una sua foto sorridente con un vistoso tutore che gli tiene ladestra immobilizzata: “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, ha aggiunto scherzando poi con gli hashtag “#vogliounavitaspericolata“. Visualizza questo post su ...

