Vasco Rossi cade dalla bici, spalla lussata: «Altro che vita spericolata» (Di venerdì 6 agosto 2021) Ironico e scanzonato come al solito. Vasco Rossi è caduto dalla bici, e sui social ne dà notizia lui stesso: «Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi», fa sapere mostrando il braccio bloccato da un tutore, «Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta», spiega, per poi prendersi anche un po’ in giro con l’hashtag «Voglio una vita spericolata». Poi, però. torna serio: «Niente di grave, ma un male boia», conclude. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Ironico e scanzonato come al solito. Vasco Rossi è caduto dalla bici, e sui social ne dà notizia lui stesso: «Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi», fa sapere mostrando il braccio bloccato da un tutore, «Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta», spiega, per poi prendersi anche un po’ in giro con l’hashtag «Voglio una vita spericolata». Poi, però. torna serio: «Niente di grave, ma un male boia», conclude.

