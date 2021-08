Vangelo e parola del giorno | venerdì 6 agosto 2021

Leggi su zon

(Di venerdì 6 agosto 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel. Meditiamo insieme La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDal libro del profeta DanièleDn 7,9-10.13-14 Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con ...