Valentino Rossi, la dedica di Francesca Sofia Novello: «Tutto il mondo è per te» (Di venerdì 6 agosto 2021) «Tutto il mondo è per te». Francesca Sofia Novello centra perfettamente il punto. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse, infatti, il fidanzato Valentino Rossi è stato sommerso di omaggi da colleghi, fan, appassionati, e non solo. D’altronde il centauro di Tavullia, 42 anni compiuti ad aprile, è un’icona del motociclismo internazionale e in assolto uno degli sportivi italiani più riconosciuti a livello globale nella storia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) «Tutto il mondo è per te». Francesca Sofia Novello centra perfettamente il punto. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse, infatti, il fidanzato Valentino Rossi è stato sommerso di omaggi da colleghi, fan, appassionati, e non solo. D’altronde il centauro di Tavullia, 42 anni compiuti ad aprile, è un’icona del motociclismo internazionale e in assolto uno degli sportivi italiani più riconosciuti a livello globale nella storia.

