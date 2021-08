Valentino Rossi | il gesto di Max Biaggi sui social dopo l’addio al Moto GP | cosa ha fatto per il suo ex rivale

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - akuhaikaaal : @MafiaWasit Valentino Rossi ???? - jacopogiliberto : RT @PoliticaPerJedi: Stava giusto ritirandosi l'onda di tsunami dei politici che nuotano con i nuotatori, corrono con i velocisti, pedalano… -

Doveva accadere prima o poi. Lo si era capito negli ultimi tempi:era ad un passo dal ritiro che giunge adesso puntuale, appena un giro dopo l'attesa e un giro prima che sia troppo tardi. Il campione di Tavullia è stato, almeno nello sport, già tutto ..."Quando dal box Monster Energy è passato a quello di Petronas l'unica cosa che ho sperato è che Yamaha lo supportasse davvero come un pilota ufficiale" " ha detto la mamma di. Si era accorta da un bel po' di tempo che negli occhi del figlio c'erano i segni di chi sta maturando una decisione ed era stata avvisata della conferenza stampa con cuiha ...Dopo il ritiro di Valentino Rossi dalla Moto GP, Max Biaggi ha lasciato un meraviglioso messaggio sui social nei confronti dello storico rivale.Per gli atleti i 40 anni sono uno spartiacque. C’è chi, come Roger Federer, non si rassegna al passare del tempo. E chi, come Valentino Rossi, si è fermato. Rendendo un po’più amara l’estate magica de ...