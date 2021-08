Valentino Rossi: ecco perché ci mancherà (Di venerdì 6 agosto 2021) È passata solo una giornata dall’annuncio ufficiale del ritiro di Valentino Rossi dalle corse di Motogp e ancora continuano a fioccare le risposte di stima di piloti, sportivi di tutto il mondo e di tutti coloro che l’hanno accompagnato in questa leggendaria carriera durata più di 25 anni. Dall’eterno rivale Max Biaggi al favorito del mondiale 2021 Fabio Quartararo, molti rendono omaggio a uno dei piloti più emblematici e amati del Motomondiale. 9 titoli mondiali, 115 gare vinte, 423 gare disputate e 235 podi. Un lungo viaggio che il 46 ha cercato di far durare fino all’ultimo. Divertimento, agonismo e amore per la moto sono solo alcuni degli approcci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) È passata solo una giornata dall’annuncio ufficiale del ritiro didalle corse di Motogp e ancora continuano a fioccare le risposte di stima di piloti, sportivi di tutto il mondo e di tutti coloro che l’hanno accompagnato in questa leggendaria carriera durata più di 25 anni. Dall’eterno rivale Max Biaggi al favorito del mondiale 2021 Fabio Quartararo, molti rendono omaggio a uno dei piloti più emblematici e amati del Motomondiale. 9 titoli mondiali, 115 gare vinte, 423 gare disputate e 235 podi. Un lungo viaggio che il 46 ha cercato di far durare fino all’ultimo. Divertimento, agonismo e amore per la moto sono solo alcuni degli approcci ...

