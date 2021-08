Valentino Rossi | chi è la fidanzata Francesca Sofia Novello? Età | lavoro | matrimonio | Sanremo | foto | Instagram

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - ludi_ludo : RT @sanchini_mauro: C’è stato un motociclismo prima e ci sarà un motociclismo dopo,ma nei nostri cuori e nella storia rimarrà indelebile il… - FormulaPassion : #MotoGP | L'omaggio di Casey Stoner a Valentino Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

ROMA - La notizia del ritiro dia fine stagione ha scosso l'intero mondo della MotoGp . In tanti, tra colleghi, ex e semplici appassionati hanno condiviso il loro messaggio per il Dottore. Tra questi c'è Max Biaggi, ...Venticinque anni di carriera splendono oggi come non mai, perché è il primo giorno di una nuova vita per. Il pilota n° 46, voltandosi indietro punta lo sguardo in direzione di un passato che ha tanto da esser tramandato, e riesce forse, per la prima volta, a circoscrivere perfettamente i ...I loro scontri hanno emozionato gli appassionati di MotoGP: Casey Stoner e Valentino Rossi hanno senza dubbio segnato un’epoca tra sorpassi e Gran Premi mitici. Uno su tutti, Laguna Seca 2008, con que ...Il pilota 42enne smetterà di correre: Francesca Sofia Novello gli dedica tenere parole Sul social posta una foto con lui e sottolinea quanto è forte il loro amore Sono tenere e romantiche le parole sc ...