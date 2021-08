Valentino Rossi annuncia l'addio alla Moto Gp: «Smetto a fine stagione» (Di venerdì 6 agosto 2021) Valentino Rossi lascia la MotoGp. «Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione - ha annunciato il "Dottore" in conferenza stampa -, questa sarà l'ultima... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 agosto 2021)lascia laGp. «Ho deciso di fermarmidella- hato il "Dottore" in conferenza stampa -, questa sarà l'ultima...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - RossoNero__ : RT @Eurosport_IT: '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo palmarè… - garibaldino84 : RT @Maruzzella8720: Valentino Rossi #46 ?????? -