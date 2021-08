Valentino Rossi addio alla MotoGP | Melandri commuove tutti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Marco, amico e collega storico di, ha deciso di salutare il pilota dopo il suo: grande commozione., Fonte foto: GettyImages, amato e seguito pilota di Moto GP, ha deciso di mettere la parola finesua carriera e per salutare il suo amico, Marcoha pubblicato una serie di scatti sulla sua pagina Instagram: la commozione di. Come in tantissimi sicuramente già ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - Filo2385Filippo : RT @chenesaidime_: È arrivato il giorno del ritiro di Valentino Rossi. Mi viene da piangere. 42 anni, 9 volte campione del mondo, una leg… - glooit : Valentino Rossi annuncia il ritiro dalla MotoGP | Video leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Il pilota italiano si è divertito come un matto e ha cambiato il motociclismo. Il Dottore smette. Ma resteràmotoGp motociclismo motomondialeè un campione senza fine, come una canzone di Gino Paoli. Ma anche adesso che ha detto stop, sappiamo che non se ne andrà mai via. Non ...... che torna dopo la lunga pausa estiva e la conferenza stampa diche ieri ha catalizzato l'attenzione circa il futuro del Dottore. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport ...Marco Melandri, amico e collega storico di Valentino Rossi, ha deciso di salutare il pilota dopo il suo addio alla MotoGP: grande commozione.Lionel Messi lascia il Barcellona, quali implicazioni ci saranno per quanto riguarda la promozione di eFootball di Konami?