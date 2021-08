Vaccino Johnson & Johnson | Ema | nuovi effetti avversi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato di “aggiornare le informazioni sul prodotto per ilanti-Covid Janssen (), includendo la trombocitopenia immunitaria come reazione avversa”. E’ quanto emerge dall’ultima riunione del comitato, che si è tenuta ieri. E’ stato raccomandato anche un avvertimento per avvisare gli operatori sanitari e le persone che assumono ildi questo possibile effetto collaterale. La trombocitopenia immunitaria – ricorda l’Ema – è una condizione in cui il sistema ...