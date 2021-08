Vaccino Johnson & Johnson | Ema | nuovi effetti avversi

Advertising

Il Prac ha inoltre concluso che "casi di vertigini e acufeni (fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie) sono collegati alla somministrazione delJanssen () contro ...Pretoria, 06 ago 15:27 - Ilcontro il Covid - 19 dista funzionando bene in Sudafrica, offrendo protezione contro malattie gravi ed infezioni...Lo comunica la stessa EMA in una nota nella quale rende noto che il Comitato per la farmacovigilanza (PRAC) raccomanda di “aggiornare le informazioni sul prodotto per il vaccino anti-Covid Janssen (Jo ...L'agenzia europea del farmaco (Ema) ha consigliato di aggiungere tra le reazioni avverse al vaccino Jonhson&Johnson piastrine basse, vertigini e ronzio alle orecchie. L'Ema ha inoltre fatto sapere ...