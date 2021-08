Vaccino covid Usa, metà degli americani è immunizzata (Di venerdì 6 agosto 2021) La metà degli americani ha completato l’iter vaccinale contro il coronavirus, ricevendo entrambe le dosi del Vaccino. Lo ha detto il direttore della task force sul covid-19 della Casa Bianca, Cyrus Shahpar, che su Twitter ha scritto che ”il 50 per cento degli americani di tutte le età è ora completamente vaccinato. Continuiamo così!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Laha completato l’iter vaccinale contro il coronavirus, ricevendo entrambe le dosi del. Lo ha detto il direttore della task force sul-19 della Casa Bianca, Cyrus Shahpar, che su Twitter ha scritto che ”il 50 per centodi tutte le età è ora completamente vaccinato. Continuiamo così!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

