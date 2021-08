Vaccino covid, Clementi: “Valutare terza dose per vaccinati da oltre 8 mesi” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Un aspetto importante da capire ora sarà cosa fare con le persone che sono state vaccinate da molto tempo, più di 8 mesi fa, quindi i primi immunizzati” d’Italia, quelli che hanno inaugurato la campagna vaccinale anti-covid da fine dicembre 2020 in poi. “Perché ormai comincia a essere abbastanza importante la possibilità che sia necessaria una terza dose”. A evidenziare all’Adnkronos Salute la necessità di Valutare adesso la questione è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente all’università Vita-Salute. Una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) “Un aspetto importante da capire ora sarà cosa fare con le persone che sono state vaccinate da molto tempo, più di 8fa, quindi i primi immunizzati” d’Italia, quelli che hanno inaugurato la campagna vaccinale anti-da fine dicembre 2020 in poi. “Perché ormai comincia a essere abbastanza importante la possibilità che sia necessaria una”. A evidenziare all’Adnkronos Salute la necessità diadesso la questione è Massimo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente all’università Vita-Salute. Una ...

Advertising

chetempochefa : «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo… - borghi_claudio : @NW_Mistral No. Perché il rischio di morire per covid non va calcolato sugli ammalati di covid, va calcolato sull'i… - fanpage : Mentre Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei proprio vaccini contro il Covid la piccola Cuba punta a diventare u… - arnopeck : Ricoverato in terapia intensiva per Covid dopo il vaccino, si lancia dal terzo piano - Alessia_ing : RT @AleksLepri: affrontano cause studentesche sull'obbligo di vaccino COVID-19 Centinaia di migliaia di studenti universitari e laureandi… -