Vaccini | ora dalla BioNTech promettono | “A breve avremo quello contro il cancro”

Advertising

stebellentani : Una cosa completamente mancata nella comunicazione italiana (per vaccini e ora per GP) è il 'ritorno alla vita', ch… - Giordano218 : RT @AleksLepri: Complimenti a chi si è vaccinato credendo di riacquistare la libertà. Bravi, ora siete liberi. Bravi???????? - garat_o_meter : RT @AleksLepri: Complimenti a chi si è vaccinato credendo di riacquistare la libertà. Bravi, ora siete liberi. Bravi???????? - ThePRagno88 : RT @AleksLepri: Complimenti a chi si è vaccinato credendo di riacquistare la libertà. Bravi, ora siete liberi. Bravi???????? - HakunaM89047621 : RT @mietitore85: quindi secondo voi un governo che dice di volere la vostra salute ... che fa? crea discriminazioni e odio senza precedenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ora

Corriere della Sera

"Piùche in Francia, Germania e Usa". Nel ribadire l'impegno totale per la ripresa della ...andiamo in vacanza - aggiunge l'ex presidente della Bce - tenendo presente che al rientro ci ...... è di nuovo attivo il sito per la prenotazione dei. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 'Dopo il lavoro di questi giorni,siamo in grado di ...Siamo un po' invidiosi, anche se è giusto. Ora ci vorrebbe il maschietto, un Ken virologo. Lo dice con ironia all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Mi ...Dopo l'attacco hacker dei giorni scorsi alla Regione Lazio, è di nuovo attivo il sito per la prenotazione dei vaccini. Lo comunica in una nota il presidente d ...