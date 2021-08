Vaccini, giovani e scuola: come va la campagna regione per regione (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra i 12 e 19 anni ci sono ancora 2.8 milioni distudenti che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Tra le Regioni Campania prima per quota di immunizzati Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra i 12 e 19 anni ci sono ancora 2.8 milioni distudenti che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Tra le Regioni Campania prima per quota di immunizzati

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini giovani L'Iss respira: "La curva cresce più lentamente" Domina la Delta, 25% degli over 50 senza dose Sul fronte vaccini "procede bene la campagna tra i giovani - dice Brusaferro - tanto che nella fascia 20 - 29 siamo al 64% per le prime dosi e nella fascia 12 - 19 anni al 37%". Restano da sciogliere ...

Vaccini, effetto green pass sulle prenotazioni alle Asl 'Soprattutto tra i giovani' L'effetto green pass obbligatorio per sedere ai tavoli delle sale al chiuso di ristoranti e bar, entrare nei musei o partecipare ad eventi, si ripercuote anche in Puglia tra i dubbi di esercenti e ...

Scuola, il difficile obiettivo del 60% di studenti vaccinati a settembre Il Sole 24 ORE Vaccini, giovani e scuola: come va la campagna regione per regione Tra i 12 e 19 anni ci sono ancora 2.8 milioni distudenti che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Tra le Regioni Campania prima per quota di immunizzati ...

Vaccini, effetto green pass sulle prenotazioni alle Asl «Soprattutto tra i giovani» L'effetto green pass obbligatorio per sedere ai tavoli delle sale al chiuso di ristoranti e bar, entrare nei musei o partecipare ad eventi, si ripercuote anche in Puglia tra i dubbi di ...

