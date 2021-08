USA, la CNN licenzia tre dipendenti entrati in sede senza vaccino (Di venerdì 6 agosto 2021) La CNN ha disposto il licenziamento di tre dipendenti, rei di essere entrati nel quartier generale dell’emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid-19. A renderlo noto è il Los Angeles Times, citando un documento interno fatto girare tra i dipendenti: “La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati. Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica di tolleranza zero a riguardo. Bisogna essere vaccinati per entrare in ufficio. E bisogna essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) La CNN ha disposto ilmento di tre, rei di esserenel quartier generale dell’emittente a New York pur non essendo vaccinati contro il Covid-19. A renderlo noto è il Los Angeles Times, citando un documento interno fatto girare tra i: “La settimana scorsa siamo stati informati della preindi trenon immunizzati. Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica di tolleranza zero a riguardo. Bisogna essere vaccinati per entrare in ufficio. E bisogna essere ...

