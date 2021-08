Usa in finale: demolita la Serbia. E ora coach Kiraly tenta un leggendario slam (Di venerdì 6 agosto 2021) Nessun problema per le americane contro la squadra che aveva eliminato l’Italia. Il grande Karch Kiraly ha già vinto l’Olimpiade 3 volte, due da giocatore indoor e una nel beach volley… Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) Nessun problema per le americane contro la squadra che aveva eliminato l’Italia. Il grande Karchha già vinto l’Olimpiade 3 volte, due da giocatore indoor e una nel beach volley… Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

