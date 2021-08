Usa | Casa Bianca | 50% americani completamente vaccinati

Advertising

Il 50% della popolazione americana è completamente vaccinata. Lo ha reso noto laBianca, dopo che giorni fa era stato raggiunto, con un mese di ritardo, il traguardo del 70% di statunitensi con almeno una dose.Il 50% degli statunitensi e' ora completamente vaccinato. Lo ha appena comunicato laBianca. Secondo il sito dei Centers for Disease Control and Prevention, le persone completamente vaccinate sono circa 166 milioni, con 193,2 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose, ...Secondo i medici gli adulti devono sforzarsi di più per proteggere i più piccoli, specialmente quelli sotto i 12 anni, che non si possono vaccinare ...Il 50% della popolazione americana è completamente vaccinata. Lo ha reso noto la Casa Bianca, dopo che giorni fa era stato raggiunto, con un mese di ritardo, il traguardo del 70% di statunitensi con a ...