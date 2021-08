USA, Biden: “Entro il 2030 quota vendita auto elettriche innalzata al 50%” (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Negli Stati Uniti la metà delle vendite di nuove auto dovrà essere rappresentata da veicoli a emissioni zero Entro il 2030. Questo il nuovo ordine esecutivo contenuto nel decreto firmato dal presidente Usa Joe Biden davanti ai vertici delle Big Three di Detroit. General Motors, Ford e Chrysler Stellantis promettono di fare il possibile per centrare la sfida di portare in dieci anni la quota di auto elettriche vendute dall’attuale 2% al 40-50% delle vendite totali, a patto – questa la condizione posta dalle case automobilistiche – che il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Negli Stati Uniti la metà delle vendite di nuovedovrà essere rappresentata da veicoli a emissioni zeroil. Questo il nuovo ordine esecutivo contenuto nel decreto firmato dal presidente Usa Joedavanti ai vertici delle Big Three di Detroit. General Motors, Ford e Chrysler Stellantis promettono di fare il possibile per centrare la sfida di portare in dieci anni ladivendute dall’attuale 2% al 40-50% delle vendite totali, a patto – questa la condizione posta dalle casemobilistiche – che il ...

