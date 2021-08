Uomini e Donne, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono tornati insieme? Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan (Di venerdì 6 agosto 2021) Sembrerebbe non esser finita tra Tara Gabrieletto e suo marito Cristian Gallella. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta si erano detti addio proprio un anno fa, eppure alcuni dettagli non sono sfuggiti al web. I due si erano conosciuti negli studi del dating show di Maria De Filippi e fin da subito, Cristian l’aveva voluta con sè. La coppia aveva poi superato molti alti e bassi negli anni, ma a giugno 2020 era arrivata la rottura definitiva. Ora, però, sembrerebbe esserci un riavvicinamento tra i due. In particolare, nelle ultime Instagram ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 agosto 2021) Sembrerebbe non esser finita trae suo marito. L’ex tronista die la sua scelta si erano detti addio proprio un anno fa, eppure alcuni dettagli nonsfuggiti al web. I due si erano conosciuti negli studi del dating show di Maria De Filippi e fin da subito,l’aveva voluta con sè. La coppia aveva poi superato molti alti e bassi negli anni, ma a giugno 2020 era arrivata la rottura definitiva. Ora, però, sembrerebbe esserci un riavvicinamento tra i due. In particolare, nelle ultime Instagram ...

