United Airlines, vaccino obbligatorio per i dipendenti Usa (Di venerdì 6 agosto 2021) United Airlines richiederà ai suoi 67.000 dipendenti statunitensi di farsi vaccinare contro il Covid entro il 25 ottobre, altrimenti rischiano il licenziamento. La disposizione si applica alle persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021)richiederà ai suoi 67.000statunitensi di farsi vaccinare contro il Covid entro il 25 ottobre, altrimenti rischiano il licenziamento. La disposizione si applica alle persone ...

United Airlines, vaccino obbligatorio per i dipendenti Usa

United Airlines richiederà ai suoi 67.000 dipendenti statunitensi di farsi vaccinare contro il Covid entro il 25 ottobre, altrimenti rischiano il licenziamento.

