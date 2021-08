Una vita anticipazioni: dopo l’arresto di Cesario toccherà a Genoveva? (Di venerdì 6 agosto 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 7 agosto 2021? Si torna in onda al sabato con la seconda parte dell’episodio 1222 di Acacias 38 e tante cose da scoprire. Cesario è in carcere braccato da Mendez. Ovviamente il commissario sa bene che l’uomo non ha nulla a che fare con la morte di Marcia ma vuole che il guardiano accusi Genoveva. Al momento Cesario non se la sente di farlo e ribadisce il suo punto di vista: non può accusare la moglie di Felipe, non l’ha vista in faccia, ha visto solo una persona vestita di nero con un velo che poteva essere lei. A Mendez però questo non basta. Intanto ad Acacias ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 7 agosto 2021? Si torna in onda al sabato con la seconda parte dell’episodio 1222 di Acacias 38 e tante cose da scoprire.è in carcere braccato da Mendez. Ovviamente il commissario sa bene che l’uomo non ha nulla a che fare con la morte di Marcia ma vuole che il guardiano accusi. Al momentonon se la sente di farlo e ribadisce il suo punto di vista: non può accusare la moglie di Felipe, non l’ha vista in faccia, ha visto solo una persona vestita di nero con un velo che poteva essere lei. A Mendez però questo non basta. Intanto ad Acacias ...

