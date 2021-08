Una Vita, anticipazioni 7 agosto pomeriggio: Cesareo scagiona Israel con Mendez. Felipe decide di difendere il vigilante (Di venerdì 6 agosto 2021) Una Vita, anticipazioni 7 agosto pomeriggio: vediamo che succederà sabato ad Acacias. Una Vita, anticipazioni 7 agosto pomeriggio: Carmen e Lolita danno un “compito” ad Antonito Lolita e Carmen lamentano il maschilismo di Antonito e Ramòn e trovano un modo perché anche il giovane signor Palacios si occupi di Moncho. Come se la caverà col figlioletto? Cesareo informa Mendez che secondo lui Israel non ha ucciso Marcia e il commissario … Cesareo, dal carcere, continua ad urlare la propria ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 6 agosto 2021) Una: vediamo che succederà sabato ad Acacias. Una: Carmen e Lolita danno un “compito” ad Antonito Lolita e Carmen lamentano il maschilismo di Antonito e Ramòn e trovano un modo perché anche il giovane signor Palacios si occupi di Moncho. Come se la caverà col figlioletto?informache secondo luinon ha ucciso Marcia e il commissario …, dal carcere, continua ad urlare la propria ...

