Una vita, anticipazioni 6 agosto: la gelosia di Emilio (Di venerdì 6 agosto 2021) L'atteggiamento di Cinta nei confronti di suo fratello Julio non farà per nulla piacere ad Emilio. Il giovane Pasamar, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 6 agosto, si ingelosirà molto per il fatto che la futura moglie non farà altro che tessere le lodi del fratello. Nel frattempo, Felicia sarà felice di aver ritrovato Marcos, ma nel momento in cui l'uomo le comunicherà di voler restare ad Acacias sarà a disagio. Infine, Ildefonso soffrirà per la freddezza che Camino gli dimostra ogni giorno di più. Una vita, spoiler 6 agosto: Marcos decide di restare ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 6 agosto 2021) L'atteggiamento di Cinta nei confronti di suo fratello Julio non farà per nulla piacere ad. Il giovane Pasamar, come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 6, si ingelosirà molto per il fatto che la futura moglie non farà altro che tessere le lodi del fratello. Nel frattempo, Felicia sarà felice di aver ritrovato Marcos, ma nel momento in cui l'uomo le comunicherà di voler restare ad Acacias sarà a disagio. Infine, Ildefonso soffrirà per la freddezza che Camino gli dimostra ogni giorno di più. Una, spoiler 6: Marcos decide di restare ...

Advertising

chetempochefa : «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo… - angelomangiante : Doveva arrivare questo giorno, ma la grandezza rimarrà unica, come lui. L'addio a fine stagione, quando uscirà dal… - NicolaMorra63 : Spero che tutto si risolva positivamente, ma le accuse, se provate, mostrerebbero un gravissimo inquinamento di una… - mandythered : RT @GabriellaBargh1: E VAI CHE BELLA AMMUCCHIATA.?? X CHI VOLESSE ADOTTARE UNO DI QUESTI CUCCIOLI CONTATTATI VALERIA IULA SU FB. RTRTRT UNA… - EutanaSiaLegale : RT @vascorossi: Ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso ! #liberifinoallafine #eutanasialegale #… -