Nicola Priest, 23enne, è stata condannata per aver ucciso sua figlia di tre anni, con la complicità del fidanzato, il prete Callum Redfern, 22enne. Si è chiusa il 5 agosto, la tragedia della piccola Kaylee-Jayde Priest che è stata trovata morta il 9 agosto dello scorso anno nell'appartamento di Solihull, in UK. La bambina è deceduta

Ultime Notizie dalla rete : Una madre Una madre e il suo fidanzato prete condannati per aver ucciso la figlia di tre anni ... la madre avrebbe colpito Kaylee alla testa, mentre il fidanzato piangeva e urlava: ' Dirò solo che è caduta dal letto ', come hanno testimoniato alcuni vicini. Priest e Redfern erano legati da una ...

