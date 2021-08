Un Posto al Sole | trama 6 agosto | una sorpresa per Filippo dal passato

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Anticipazioni Unaloggi 62021 con un colpo di scena che non lascerà solodi stucco. Michele e Silvia partono insieme Nuova puntata Unaloggi 62021 con tutte le partenze per le vacanze. La nostra soap napoletana si fermerà per la pausa estiva dal 9 sino al 20, per poi riprendere con le trame dal giorno 23. È quindi indubbio che oggi ci lasceranno in sospeso e non mancheranno le varie sorprese. Michele Saviani sta provando a riconquistare la moglie Silvia. Lui si è ritrovato in ...