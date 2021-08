Un posto al sole, che fine ha fatto Teresa? Ecco l’attrice oggi (Di venerdì 6 agosto 2021) l’attrice Carmen Scivattaro (Teresa in Un posto al sole) ha lasciato la soap e ha affrontato un grave lutto, Ecco cosa fa oggi Una delle Soap più seguite in Italia ha regalato, oltre a tante emozioni, anche grandissimi personaggi ai telespettatori italiani. Tra questi Otello (interpretato da Lucio Allocca) e Teresa, uno dei personaggi più L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 6 agosto 2021)Carmen Scivattaro (in Unal) ha lasciato la soap e ha affrontato un grave lutto,cosa faUna delle Soap più seguite in Italia ha regalato, oltre a tante emozioni, anche grandissimi personaggi ai telespettatori italiani. Tra questi Otello (interpretato da Lucio Allocca) e, uno dei personaggi più L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ZeusMega : RT @bubinoblog: UN POSTO AL SOLE: TERMINA (PER ORA) LA SUA PROGRAMMAZIONE - DelmonteRinaldo : @IlZebraapois Non sanno quello che fanno!!!! Anno.preferito gli Stolti Al posto Del CREATORE!!! L'uomo Senza CREATO… - Giusepp17413380 : RT @Corriere: Serena Rossi e Davide, set galeotto a un Posto al sole e sì alle nozze in tv: ... - Marilenapas : RT @Corriere: Serena Rossi e Davide, set galeotto a un Posto al sole e sì alle nozze in tv: ... - CordiscoNino : RT @Corriere: Serena Rossi e Davide, set galeotto a un Posto al sole e sì alle nozze in tv: ... -