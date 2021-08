Un anno fa il nuovo Ponte San Giorgio, Genova un modello da replicare (Di venerdì 6 agosto 2021) Genova (ITALPRESS) – Ha appena compiuto un anno il Ponte San Giorgio, che ha sostituito il Morandi crollato alla vigilia di Ferragosto del 2018. In questi dodici mesi si sono registrati 15 milioni di passaggi che confermano la piena ripresa dell’attività. Ma è l’intero processo di ricostruzione che rappresenta il modello cui dovrebbe ispirarsi l’intero Paese, per ripartire dopo vent’anni di sostanziale stagnazione. L’opera, progettata da Renzo Piano e costruita da Webuild e Fincantieri, in 15 mesi è stato un caso di efficienza che andrebbe preso come esempio. Specialmente adesso che il Recovery Fund ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021)(ITALPRESS) – Ha appena compiuto unilSan, che ha sostituito il Morandi crollato alla vigilia di Ferragosto del 2018. In questi dodici mesi si sono registrati 15 milioni di passaggi che confermano la piena ripresa dell’attività. Ma è l’intero processo di ricostruzione che rappresenta ilcui dovrebbe ispirarsi l’intero Paese, per ripartire dopo vent’anni di sostanziale stagnazione. L’opera, progettata da Renzo Piano e costruita da Webuild e Fincantieri, in 15 mesi è stato un caso di efficienza che andrebbe preso come esempio. Specialmente adesso che il Recovery Fund ...

Ultime Notizie dalla rete : anno nuovo World Wide Web, nascita della rete che ha cambiato il mondo Il Web nasce nell'ambito della ricerca e vi rimane fino al 1993, anno in cui il CERN, per voce del ... in particolare nel libro L'architettura del nuovo Web dove ha scritto: Agli aspetti tecnologici si ...

Banco BPM vola: upside hot dopo conti. Dividendo sorprenderà ...5% nella primavera del prossimo anno. Banco BPM sotto la lente di Barclays e Intesa Sanpaolo ... Secondo gli esperti infine, il nuovo piano industriale atteso in autuo potrebbe essere un catalizzatore ...

Anno nuovo, stessa situazione: a Roma classi in parrocchia anche per il prossimo anno scolastico Orizzonte Scuola Xiaomi Mi Mix 4, nuovi teaser e rumor: la fotocamera sotto al display promette bene Xiaomi Mi Mix 4 è protagonista di due teaser da parte del produttore, mentre il display è apparso al microscopio mostrando la migliore rappresentazione della fotocamera frontale sotto-vetro disponibil ...

Il Modello Genova un anno dopo Quindici mesi di lavori. Quattrocentocinquanta giorni segnati da eventi eccezionali come l’esplosione del Covid-19. Tanto è bastato per portare a compimento la costruzione del nuovo Ponte San Giorgio, ...

