Un anno fa il nuovo Ponte San Giorgio | Genova un modello da replicare

(Di venerdì 6 agosto 2021)(ITALPRESS) – Ha appena compiuto unilSan, che ha sostituito il Morandi crollato alla vigilia di Ferragosto del 2018. In questi dodici mesi si sono registrati 15 milioni di passaggi che confermano la piena ripresa dell’attività. Ma è l’intero processo di ricostruzione che rappresenta ilcui dovrebbe ispirarsi l’intero Paese, per ripartire dopo vent’anni di sostanziale stagnazione. L’opera, progettata da Renzo Piano e costruita da Webuild e Fincantieri, in 15 mesi è stato un caso di efficienza che andrebbe preso come esempio. Specialmente adesso che il Recovery Fund ...

"Autostrade ha messo in ginocchio una Regione. Prima c'è stata la tragedia del Ponte Morandi che ha provocato 43 morti e ha spezzato in ...
GENOVA (ITALPRESS) – Ha appena compiuto un anno il Ponte San Giorgio, che ha sostituito il Morandi crollato alla vigilia di Ferragosto del ...