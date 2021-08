Ultimo giorno di set de Le Fate Ignoranti: le parole di Cristiana Capotondi (Di venerdì 6 agosto 2021) Sul suo profilo Instagram, Cristiana Capotondi ha pubblicato un post per il suo Ultimo giorno sul set de Le Fate Ignoranti Il nuovo progetto cinematografico di Ferzan Ozpetek è “Le Fate Ignoranti – la serie”. Moltissimi attori hanno preso parte al nuovo lavoro del regista turco. Tra questi, anche Cristiana Capotondi. È tutto molto top secret sulla trama e su dove e quando la vedremo, ma intanto l’attrice italiana ha affidato ad un post su Instagram i suoi saluti dopo l’Ultimo giorno di set ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Sul suo profilo Instagram,ha pubblicato un post per il suosul set de LeIl nuovo progetto cinematografico di Ferzan Ozpetek è “Le– la serie”. Moltissimi attori hanno preso parte al nuovo lavoro del regista turco. Tra questi, anche. È tutto molto top secret sulla trama e su dove e quando la vedremo, ma intanto l’attrice italiana ha affidato ad un post su Instagram i suoi saluti dopo l’di set ...

Advertising

poliziadistato : Una folla commossa, presente a Orosei (Nuoro), per l'ultimo saluto a Marino Terrezza, l'assistente della Polizia di… - iramaswldflwr : RT @iampfede: oggi ultimo giorno di riprese non toccatemi #supergirl - enjinanni : quest’anno l’ultimo giorno di lavoro prima delle ferie assomiglia tanto all’ultimo giorno di scuola - Penelopebix : @SiLviARog81 Era l’ultimo giorno pure per loro, avranno lasciato la attrezzatura per quando tornano. Vedi che torna… - iampfede : oggi ultimo giorno di riprese non toccatemi #supergirl -