UFFICIALE – Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo la giustificata apprensione dovuta alla positività di Costa, il Napoli ufficializza l’allarme rientrato. Il tweet del Napoli: ? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo la giustificata apprensione dovuta alla positività di Costa, il Napoli ufficializza l’allarme rientrato. Il tweet del Napoli: ?al Covid-19 i… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AlfredoPedulla : Rottura #Messi-#Barcellona, con tanto di comunicato ufficiale. Clamorosa notizia anticipata a livello mondiale da… - RicccardoBruno : RT @rudi_de_fanti: Quanto segue per tutti quelli che “Solo un pubblico ufficiale può chiedermi un documento”. (Fonte Gazzetta Ufficiale #gr… - sam_samu24 : RT @rudi_de_fanti: Quanto segue per tutti quelli che “Solo un pubblico ufficiale può chiedermi un documento”. (Fonte Gazzetta Ufficiale #gr… - rudi_de_fanti : Quanto segue per tutti quelli che “Solo un pubblico ufficiale può chiedermi un documento”. (Fonte Gazzetta Ufficial… - NicolaSabbion : RT @Frances10920735: Con la firma appena messa è ufficiale! Mi metto in gioco per Roma, con @CalendaSindaco.Per risolvere le criticità del… -