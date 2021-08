Ufficiale | il VAR sarà utilizzato nelle qualificazioni ai Mondiali 2022

Advertising

ZZiliani : È ufficiale: potete disdire l’abbonamento a #DAZN, è meglio darsi alle gite fuori porta. Il nuovo designatore… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Uefa, UFFICIALE: Var anche per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 - LocoNapoli : RT @ZZiliani: È ufficiale: potete disdire l’abbonamento a #DAZN, è meglio darsi alle gite fuori porta. Il nuovo designatore #Rocchi ha dett… - giuaddo99 : RT @ZZiliani: È ufficiale: potete disdire l’abbonamento a #DAZN, è meglio darsi alle gite fuori porta. Il nuovo designatore #Rocchi ha dett… - SeEarn : UFFICIALE – VAR ANCHE NELLE GARE EUROPEE DI QUALIFICAZIONE A QATAR 2022 #VAR #partite #qualificazione #Qatae2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale VAR

Adesso è: ilsarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, dove si rende noto che l'...Commenta per primo Adesso è: ilsarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022 . Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet , dove si rende noto che ...L'Uefa ha ufficializzato che il Var verrà utilizzato in tutte le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Europa. La decisione era arrivata dal Comitato Esecutivo dell'Uefa ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Adesso è ufficiale: il Var sarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato ...