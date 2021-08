UEFA, diversi arresti per corruzione prima dell’Europeo! I dettagli (Di venerdì 6 agosto 2021) Il quotidiano svizzero Blick ha rivelato una notizia che avrebbe del clamoroso: nel mese di aprile le autorità hanno arrestato due dipendenti della UEFA. Il dipartimento interessato sarebbe quello di “Comunicazioni e tecnologie dell’informazione”. Sarebbero stati rilasciati solo questa settimana. L’UEFA ha preferito non far diffondere la notizia. Questo, per non creare problemi a pochi mesi dall’inizio dell’Europeo. Inoltre, l’UEFA si è messa subito a disposizione delle autorità per arrestare i colpevoli. LEGGI ANCHE: Atalanta, ufficiale l’arrivo di Demiral in prestito con diritto di riscatto: le cifre L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Il quotidiano svizzero Blick ha rivelato una notizia che avrebbe del clamoroso: nel mese di aprile le autorità hanno arrestato due dipendenti della. Il dipartimento interessato sarebbe quello di “Comunicazioni e tecnologie dell’informazione”. Sarebbero stati rilasciati solo questa settimana. L’ha preferito non far diffondere la notizia. Questo, per non creare problemi a pochi mesi dall’inizio dell’Europeo. Inoltre, l’si è messa subito a disposizione delle autorità per arrestare i colpevoli. LEGGI ANCHE: Atalanta, ufficiale l’arrivo di Demiral in prestito con diritto di riscatto: le cifre L'articolo proviene da ...

Coloriousparte6 : Come tutti le istituzioni che vogliono aggregare interessi diversi sono imperialiste quindi morte alla Uefa e al FFP - Teo__Visma : @_magnopaolo_ Sono tutte legate a doppio filo. Sono enti giuridicamente separati, ovviamente, perché hanno board di… - 1411nico : @SalpadrinoT No ma decisioni a parte che sono giuste o sbagliate, ma si può mai avere 4 5 Var diversi più quello Uefa... È assurdo - gelyldu : @nerdassgems @Eurovision ?? una sulle olimpiadi alla fine avevo già in mente di farla. per quella anche con euro2020… - CampiMinati : @Faimon10 Stai parlando di processi completamente diversi. Peraltro, la UEFA ha chiuso un occhio sulle sponsorizzaz… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA diversi Vaud: operazione di polizia alla sede dell'UEFA Il ministero pubblico vodese ha aperto un'inchiesta su alcune attivit svolte presso l'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA), che ha sede a Nyon (VD). Due dipendenti, arrestati in aprile, sono appena stati liberati dal carcere preventivo. L'organizzazione internazionale li ha licenziati e ha presentato una ...

Quando arriva la docuserie Amazon sul Paris Saint - Germain ... punta moltissimo sullo sport tanto che per le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono stati diversi i titoli ...e tifosi che insieme hanno affrontato nelle ultime due stagioni la sfida della Ligue 1 e della UEFA ...

Caos UEFA, in sede diversi arresti per corruzione alla vigilia dell'Europeo TUTTO mercato WEB UEFA, arresti nella sede a Nyon prima dell’Europeo Due mesi prima dell’Europeo ha avuto luogo un blitz della polizia nella sede della UEFA. Diverse persone sono sotto indagine per corruzione ...

Oggi in Svizzera Sospetto omicidio di una svizzera a Phuket, arresti nella sede Uefa a Nyon e manifestazioni per il clima a Berna.

