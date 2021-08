Tweet razzista, la Juve si scusa: «Noi sempre contro discriminazioni» (Di venerdì 6 agosto 2021) “Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale sull’account Twitter di Juventus Women’s Football”. Inizia così il messaggio di scuse pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiali, dopo le polemiche relative a un Tweet dell’account della squadra femminile in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) “Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale sull’account Twitter dintus Women’s Football”. Inizia così il messaggio di scuse pubblicato dallantus sul proprio sito ufficiali, dopo le polemiche relative a undell’account della squadra femminile in L'articolo

Advertising

Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - noianononhodet1 : @Djnc78 non c'è nulla di razzista ne inopportuno..il problema è che la Cina non si deve toccare..per un tweet a fav… - jaretto_8 : Mi sa che mi sono persa il tweet razzista della Juve - Iman_Awareness : @CalcioFinanza Razzista un bel niente, state tutti andando fuori di testa. Se quel tweet è razzista io sono milionario. - TMSMorea : @CalcioFinanza Tweet razzista ???? -