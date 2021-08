"Tutti vaccinati a Tokyo". Bassetti smonta così le balle novax: "I nostri atleti? Pure più veloci" (Di venerdì 6 agosto 2021) Ospite di In Onda - la trasmissione estiva di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - Matteo Bassetti ha subito voluto mandare un messaggio forte a chi ha delle remore a vaccinarsi o è proprio novax. “Innanzitutto voglio dire che gli atleti che hanno vinto l'Europeo e quelli che hanno vinto le medaglie d'oro a Tokyo sono Tutti vaccinati”, ha sottolineato l'infettivologo del San Martino di Genova, che poi ha aggiunto: “Tanti ignoranti e detrattori hanno bisogno di sentir dire che quegli atleti sono vaccinati, forse vanno addirittura più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Ospite di In Onda - la trasmissione estiva di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - Matteoha subito voluto mandare un messaggio forte a chi ha delle remore a vaccinarsi o è proprio. “Innanzitutto voglio dire che gliche hanno vinto l'Europeo e quelli che hanno vinto le medaglie d'oro asono”, ha sottolineato l'infettivologo del San Martino di Genova, che poi ha aggiunto: “Tanti ignoranti e detrattori hanno bisogno di sentir dire che queglisono, forse vanno addirittura più ...

