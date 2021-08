Turismo, il Matese sbarca sul Litorale Domizio: intesa per promuovere le bellezze della montagna casertana (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Matese sbarca sul Litorale Domizio: per la prima volta luoghi di mare e di montagna del Casertano fanno squadra per motivi turistico-promozionali attraverso un progetto realizzato dal Parco Regionale del Matese e dal Comune di Cellole. A firmare l’intesa il presidente del Parco regionale Vincenzo Girfatti, l’assessore al Turismo del Comune di Cellole Giuseppe Ponticelli, in rappresentanza del sindaco Guido Di Leone, e Nicola Fratini, presidente del Consorzio turistico-balneare di Baia Domizia-Cellole. Un modo per promuovere nella ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilsul: per la prima volta luoghi di mare e didel Casertano fanno squadra per motivi turistico-promozionali attraverso un progetto realizzato dal Parco Regionale dele dal Comune di Cellole. A firmare l’il presidente del Parco regionale Vincenzo Girfatti, l’assessore aldel Comune di Cellole Giuseppe Ponticelli, in rappresentanza del sindaco Guido Di Leone, e Nicola Fratini, presidente del Consorzio turistico-balneare di Baia Domizia-Cellole. Un modo pernella ...

