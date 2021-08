Troppi cani in casa della vicina, s'incatena davanti al municipio (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Si è incatenato davanti al Palazzo municipale di Regalbuto (En) annunciando che proseguirà la protesta fino a quando non verranno presi i necessari provvedimenti in un appartamento vicino al suo dove vivono un numero imprecisato di cani. Salvatore Grigio Armeli, già un anno fa aveva inscenato la stessa protesta, alla quale era seguita, nei giorni successivi, un'ordinanza che ha imposto l'allontanamento di una ventina di cani dall'appartamento ed il ripristino delle condizioni igieniche e sanitarie. Armeli racconta che, però, poche settimane dopo la vicina ha ricominciato a portare in ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Si ètoal Palazzo municipale di Regalbuto (En) annunciando che proseguirà la protesta fino a quando non verranno presi i necessari provvedimenti in un appartamento vicino al suo dove vivono un numero imprecisato di. Salvatore Grigio Armeli, già un anno fa aveva inscenato la stessa protesta, alla quale era seguita, nei giorni successivi, un'ordinanza che ha imposto l'allontanamento di una ventina didall'appartamento ed il ripristino delle condizioni igieniche e sanitarie. Armeli racconta che, però, poche settimane dopo laha ricominciato a portare in ...

Advertising

Agenzia_Italia : Troppi cani in casa della vicina, s'incatena davanti al municipio - sulsitodisimone : Troppi cani in casa della vicina, s'incatena davanti al municipio - paolo60460027 : @szampa56 @matteosalvinimi chi , una che anziche dfendere i confini ha permesso a cani e porci di entrare? per poi… - moonlight_ant0 : @kylieofbestwoma aaaaa ci sono troppi cani non si capisce niente - gexwildflower : @kylieofbestwoma @DRAG_ME_D0WN__ @fine_HS_line @S3EINGBLIND @moonlight_ant0 @TOBES0LON3LY @0v3rAg4in… -