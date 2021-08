FarodiRoma : Stanziati 34 milioni per il trenino di Casella simbolo della la vocazione turistica del’entroterra genovese - Ossmeteobargone : RT @ansa_liguria: Trasporti: 34 mln per il trenino di Casella - AnsaLiguria : Trasporti: 34 mln per il trenino di Casella. Toti e Berrino: valorizzerà vocazione turistica dell'entroterra #ANSA - ansa_liguria : Trasporti: 34 mln per il trenino di Casella - genovatoday : Trenino di Casella, stanziati 34 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Trenino Casella

LaVoceDiGenova.it

'Quella deldiè una linea piena di storia e fascino, che viene utilizzata sia dai pendolari sia dai turisti in visita a Genova e in Liguria - ha commentato il presidente Toti - e ...... destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale.: "Quella deldiè una linea piena di storia e fascino, che viene utilizzata sia ...È stata approvata oggi dalla Giunta, su proposta del presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino, la delibera per lo stanziamento di 34 milioni per ...Tra gli interventi previsti ci sono opere di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico e sulle infrastrutture della linea ...