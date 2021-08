Trend color block, un arcobaleno di tonalità vibranti (Di venerdì 6 agosto 2021) Life&People.it Il color block o blocco di colore è il Trend, onnipresente sulle passerelle internazionali, di abbinare i capi monocolore in contrasto fra loro, creando un insieme armonioso, unico e sempre nuovo. Una tendenza che ha già fatto capolino in questa stagione estiva e per il prossimo inverno ma per il 2022 sarà un vero must. Le tonalità definite, in contrasto ma complementari, sono l’espressione dell’esigenza di sentirsi vibranti e gioiosi e di trasmettere voglia di vivere. Spesso ci si fa ingannare dalla parola “complementare” pensando a qualcosa che sia ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 6 agosto 2021) Life&People.it Ilo blocco die è il, onnipresente sulle passerelle internazionali, di abbinare i capi monoe in contrasto fra loro, creando un insieme armonioso, unico e sempre nuovo. Una tendenza che ha già fatto capolino in questa stagione estiva e per il prossimo inverno ma per il 2022 sarà un vero must. Ledefinite, in contrasto ma complementari, sono l’espressione dell’esigenza di sentirsie gioiosi e di trasmettere voglia di vivere. Spesso ci si fa ingannare dalla parola “complementare” pensando a qualcosa che sia ...

