Tre ori per l’Italia oggi: è record di medaglie alle Olimpiadi, numeri pazzeschi (Di venerdì 6 agosto 2021) Che giornata incredibile per l’Italia. L’ha aperta la meravigliosa Antonella Palmisano, l’ha continuata Luigi Busà e l’hanno finita i mitici ragazzi della 4X100, una staffetta storica per l’Italia. Sono tre le medaglie d’oro di oggi, sono 38 le medaglie che l’Italia ha conquistato in questa Olimpiade. numeri d’oro, numeri pazzeschi e si scrive la storia. E’ il record di medaglie per l’Italia, sono 38 in totale. E se in un primo momento questa Olimpiade sembrava tutta in salita, con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Che giornata incredibile per. L’ha aperta la meravigliosa Antonella Palmisano, l’ha continuata Luigi Busà e l’hanno finita i mitici ragazzi della 4X100, una staffetta storica per. Sono tre led’oro di, sono 38 lecheha conquistato in questa Olimpiade.d’oro,e si scrive la storia. E’ ildiper, sono 38 in totale. E se in un primo momento questa Olimpiade sembrava tutta in salita, con le ...

