Tragedia a Ladispoli | padre si tuffa per salvare i figli travolti dalle onde e muore

dove un uomo ha perso la vita. Si è tuffato in mare per salvare i suoi figli di 6 e 8 anni che chiedevano aiuto mentre erano in balia delle onde Massimo Armeni 64enne romano, di ...Attacco hacker Lazio, parla dipendente "bucato"/ "Porno? Macché! Ma ora ho paura...", 66ENNE MORTO IN MARE PER SALVARE I DUE FIGLI: A NULLA SONO VALSE LE CURE Unache si è ...Una vera tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio a Ladispoli, a largo della spiaggia soprannominata “il Covo”, a due passi dallo stabilimento ...Pochi giorni fa, sempre a Ladispoli, si è verificato un episodio simile: due bimbi si sono ritrovati in difficoltà Ladispoli, tragedia in mare: padre muore per salvare i due figli Ladispoli: si è tuff ...