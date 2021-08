Tragedia a Ladispoli: chi era Massimo, il papà angelo che ha salvato i suoi figli sacrificando la propria vita (Di venerdì 6 agosto 2021) Non ci ha pensato due volte e quando ha visto che i suoi figli stavano per annegare in balia delle onde si è buttato in mare e ha cercato in tutti i modi di salvare i due bambini. Quella di ieri doveva essere una giornata spensierata, una di quelle che si trascorre in famiglia, ma per Massimo Armeni, un 61enne originario di Roma, quel pomeriggio si è trasformato in Tragedia. papà eroe si butta in acqua per salvare i figli e muore Siamo a Ladispoli, nel tratto di spiaggia libera accanto allo stabilimento Baia Beach. Sono le 16 di ieri, in cielo splende il sole, ma c’è il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Non ci ha pensato due volte e quando ha visto che istavano per annegare in balia delle onde si è buttato in mare e ha cercato in tutti i modi di salvare i due bambini. Quella di ieri doveva essere una giornata spensierata, una di quelle che si trascorre in famiglia, ma perArmeni, un 61enne originario di Roma, quel pomeriggio si è trasformato ineroe si butta in acqua per salvare ie muore Siamo a, nel tratto di spiaggia libera accanto allo stabilimento Baia Beach. Sono le 16 di ieri, in cielo splende il sole, ma c’è il ...

