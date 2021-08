Traffico, al via l'esodo d'agosto. Sabato 7 da bollino nero, i punti critici nel weekend (Di venerdì 6 agosto 2021) Primo weekend estivo con la massima allerta per il Traffico. Il resto del fine settimana, secondo il piano estivo di Viabilità Italia, sarà da bollino rosso. Anas ricorda che i cantieri sono ridotti al minimo per facilitare il Traffico e che è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per la maggior parte della giornata. Ecco le tratte che saranno interessate dal maggior numero di partenze Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 agosto 2021) Primoestivo con la massima allerta per il. Il resto del fine settimana, secondo il piano estivo di Viabilità Italia, sarà darosso. Anas ricorda che i cantieri sono ridotti al minimo per facilitare ile che è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per la maggior parte della giornata. Ecco le tratte che saranno interessate dal maggior numero di partenze

Advertising

SkyTG24 : Traffico, al via l'esodo d'agosto. Sabato 7 da bollino nero, i punti critici nel weekend - TrafficoA : A1 - Milano - Uscita Chiusa Complanare milano-Poasco-via emilia L'uscita di Poasco e' chiusa al traffico fino alle 17:00 del 31... - VAIstradeanas : 00:53 #SS7 Traffico da Frattocchie/Innesto Ss207 Nettunense a Bivio Per Ciampino/Innesto Ss217 Via Dei Laghi.Velocità:10Km/h - ilmamilio : FOTO - Grosso tir si incastra sulla rotatoria tra via Pietra Porzia e la Frascati-Colonna. Traffico in tilt… - NacLucacrispino : #Cina: implementato sistema di controllo del traffico in metro dopo conf... -