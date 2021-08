Tra Europei e Olimpiadi. Playlist dell'estate d'oro degli Azzurri

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Senza frontiere e con il cuore in gola. Bonucci e Donnarumma, Gimbo Tamberi e Jacobs per due. Passando per il nuoto, il ciclismo, la ginnastica (e scusate se l’Europeo dopo 53 anni più il record olimpico di medaglie non ce li fanno stare tutti in una riga). Da Wembley a Tokyo: due mesi da brividi per lo sport italiano e dunque enfasi perdonata, se non dovuta. Ci sono canzoni che segnano un’estate ed estati – questa – per cui non basta una sola canzone. Al mare o in montagna, in vacanza o in ufficio. Pronti a schiacciare play, a passo di Nazionale. Tutto era cominciato in barba a ogni scaramanzia: media, social e tifosi impazziscono per il debutto perfetto...