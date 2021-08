Tottenham, Kane risponde ai tifosi: ecco cosa ha detto (Di venerdì 6 agosto 2021) Harry Kane è stato criticato duramente dai tifosi per non essersi ancora presentato agli allenamenti. L’attaccante del Tottenham è uno degli obbiettivi principali del Manchester City. La tifoseria dei citysens ritiene che questo sia uno dei motivi del mancato inizio degli allenamenti. Il calciatore ha risposto con un tweet: “Voglio chiarire che mai mi sarei rifiutato, e mai l’ho fatto, di tornare ad allenarmi, ritornerò domani come pianificato. Sono passati quasi 10 anni dal mio debutto con gli Spurs. Ogni anno voi – i tifosi – mi avete mostrato totale supporto e amore. Per questo motivo mi ha ferito leggere alcuni ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Harryè stato criticato duramente daiper non essersi ancora presentato agli allenamenti. L’attaccante delè uno degli obbiettivi principali del Manchester City. La tifoseria dei citysens ritiene che questo sia uno dei motivi del mancato inizio degli allenamenti. Il calciatore ha risposto con un tweet: “Voglio chiarire che mai mi sarei rifiutato, e mai l’ho fatto, di tornare ad allenarmi, ritornerò domani come pianificato. Sono passati quasi 10 anni dal mio debutto con gli Spurs. Ogni anno voi – i– mi avete mostrato totale supporto e amore. Per questo motivo mi ha ferito leggere alcuni ...

