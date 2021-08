Tottenham, Gollini accoglie Romero all’aeroporto: “Welcome Cuti!” (VIDEO) (Di venerdì 6 agosto 2021) Da Bergamo a Londra. Da Gasperini a Espirito Santo. Simpatico siparietto tra Pierluigi Gollini e Cristian Romero, nuovo acquisto del Tottenham che all’aeroporto è stato accolto dal portiere e e compagno: “Welcome Cuti”, è il cartello dell’estremo difensore nel giro della Nazionale italiana. Il siparietto è stato ripreso dal Tottenham e pubblicato sui social. VIDEO Waiting for a mate… pic.twitter.com/PwuFJdb6TK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Da Bergamo a Londra. Da Gasperini a Espirito Santo. Simpatico siparietto tra Pierluigie Cristian, nuovo acquisto delcheè stato accolto dal portiere e e compagno: “Cuti”, è il cartello dell’estremo difensore nel giro della Nazionale italiana. Il siparietto è stato ripreso dale pubblicato sui social.Waiting for a mate… pic.twitter.com/PwuFJdb6TK —Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021 SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il passaggio di #Romero al @SpursOfficial. Ad accoglierlo in aeroporto c'è Gollini: ecco… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale il passaggio di #Romero al @SpursOfficial. Ad accoglierlo in aeroporto c'è Gollini: ecco il video… - MattTHFC__ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale il passaggio di #Romero al @SpursOfficial. Ad accoglierlo in aeroporto c'è Gollini: ecco il video… - ntmnessie : RT @TheSpursExpress: Pierluigi Gollini welcomes Cristian Romero to #Tottenham.?? -@SpursOfficial - kunbrate1 : RT @Carlo_Canavesi: Il #Tottenham manda Gollini a prendere #Romero all’aeroporto?? Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo dall’#Atal… -